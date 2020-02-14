«Все поехали за валентинками»: новосибирцы поздравляют друг друга с 14 февраля, стоя в пробке
Сибиряки начали поздравлять друг друга с днем Святого Валентина, стоя в огромной пробке на улице Большевистская. По данным сервиса «2ГИС», пробка на этом участке достигает восьми баллов.
По данным сервиса «2ГИС», пробка на этом участке достигает восьми баллов. Фото: https://2gis.ru/novosibirsk
Однако многих новосибирцев такая ситуация в этот день скорее забавляет, чем злит. И вместо стандартных раздраженных комментариев, люди отправляют друг другу открытки и поздравляют с 14 февраля.
— Видимо, все поехали за валентинками.
— Эта пробка цвета роз!
— Поздравляю всех с 14 февраля! Люблю каждого в этой пробке!
— С днем Святого Валентина, любимые! — пишут люди в комментариях сервиса «2ГИС».
Многих новосибирцев такая ситуация в этот день скорее забавляет, чем злит. Фото: https://2gis.ru/novosibirsk
Некоторым автомобилистам не повезло угодить в пробку прямо по дороге к своей второй половинке. Так, сегодня, кроме обычных пассажиров, постоять в новосибирских автомобильных заторах пришлось и огромным плюшевым медведям.
— Пропустите важную персону, — пишут люди.
Люди отправляют друг другу открытки и поздравляют с 14 февраля. Фото: https://2gis.ru/novosibirsk
ИСТОЧНИК KP.RU