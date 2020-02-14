«Деньги и дешевый телефон»: школьник вырвал сумку из рук женщины, заходившей в подъезд
В Кировском районе на улице Зорге случилось ЧП: женщину возле подъезда ограбил 14-летний мальчик. Он вырвал у нее из рук сумку и быстро убежал. Внутри были деньги и дешевый телефон: ущерб составил 15 тысяч рублей. Это произошло в конце января, но только сейчас подростка смогли поймать.
— Задержанный ранее не судим. Было установлено, что он продал телефон, а деньги потратил на собственные нужды, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
От наказания подросток не отвертится. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Пока что его отпустили под подписку о невыезде. Проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU