«Деньги и дешевый телефон»: школьник вырвал сумку из рук женщины, заходившей в подъезд

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:39:35+03:00

Малолетнего вора поймали полицейские, но сумки при нем не было

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В Кировском районе на улице Зорге случилось ЧП: женщину возле подъезда ограбил 14-летний мальчик. Он вырвал у нее из рук сумку и быстро убежал. Внутри были деньги и дешевый телефон: ущерб составил 15 тысяч рублей. Это произошло в конце января, но только сейчас подростка смогли поймать.

— Задержанный ранее не судим. Было установлено, что он продал телефон, а деньги потратил на собственные нужды, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

От наказания подросток не отвертится. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Пока что его отпустили под подписку о невыезде. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU