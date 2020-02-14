2020-02-14T11:43:29+03:00
Общество

«Платье задиралось, было неловко»: сибирячка взбудоражила соцсети откровенным танцем в пустыне

Ролик девушка сняла в Дубае после концерта колумбийского певца Maluma
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячка показала откровенный танец в пустыне. Фото: стоп-кадрСибирячка показала откровенный танец в пустыне. Фото: стоп-кадр
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Сибирячка Валерия Стефаненко порадовала своих подписчиков видео с откровенным танцем в пустыне. Ролик девушка опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме. На кадрах девушка в коротеньком платье и босиком в пустыне танцует под песню колумбийского певца Maluma. Кстати, ради него она и приехала в Дубаи, а идея станцевать среди песчаных барханов пришла внезапно.

— Я прилетела на концерт любимого исполнителя Maluma. Желание станцевать на песке пришло спонтанно. Это моя любимая композиция, а танец этот я уже показывала, его даже колумбиец как-то лайкнул. Но за час до выезда в пустыню я его немного переделала, для платья он был вызывающий, — рассказала КП-Новосибирск девушка.

Чтобы Валерию никто не отвлекал, она заказала индивидуальную экскурсию и отправилась в пустыню. Признается, танец получился не сразу.

— На песке было совсем не горячо, но очень тяжело. Дул сильный ветер, он поднимал песок, волосы попадали в лицо, платье раздувалось, было неловко, но я так хотела снять это видео, что до последнего боролась, пока не получилось, — поделилась Валерия.

На все про все у танцовщицы ушло около получаса. Старания сибирячки оценили довольные подписчики. Менее чем за сутки ролик посмотрели почти 12.5 тысяч человек.

Сибирячка откровенно станцевала в пустыне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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