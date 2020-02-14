«Услышали, коробка мяукает»: хозяин выбросил маленького котенка в мусорку

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:23:19+03:00

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Молодой кошечке Мане не повезло с хозяином. Он почему-то решил от нее избавиться: посадил котенка в коробку и завязал, как торт. А потом отнес к мусорным бакам. Там бедняжку и нашли.

— Это случилось 30 января, когда было тепло, а потом начались морозы. Помню, я гуляла с собаками рано утром возле своего приюта, и мне показалось, что кто-то мяукает. Увидела женщину: она возле мусорных баков что-то искала, прислушивалась. Смотрю: коробка, картонная, закрытая, завязанная веревкой. Открываем — а там котенок маленький, месяца четыре, — рассказала Ольга Финько, руководитель приюта «С любовью и заботой».

Женщина рассказала, что кошечка сильно простыла — у нее обнаружили цистит. Но к счастью, лапки и хвост не обморожены: вовремя успели найти.

Кошечка очень добрая и не держит зла на людей. Фото: Ольга Финько

— Манечка хорошая, в ней нет ничего такого, — недоумевает Ольга. — Не понимаю, за что с ней так. Она очень добрая и любит человека, несмотря ни на что. Ко всем идет с добром. Она не надоедает, не бегает по всей квартире и на шторах не виснет. Хочешь погладить ее — даст, поиграть — даст.

От цистита кошку вылечили в ветклинике, теперь она полностью здорова и готова жить в новом доме. Если хотите ее забрать, просьба звонить по телефону 8-913-383-64-83.

ИСТОЧНИК KP.RU