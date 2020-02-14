Придется потерпеть: список улиц, где в Новосибирске перекроют дорогу
Из-за ремонта теплотрассы в Железнодорожном и Кировском районах сузят дорогу. Сразу на две полосы меньше станет у дома №1 по улице Салтыкова-Щедрина на пересечении с улицей Димитрова, а также у педагогического колледжа по улице Немировича-Данченко № 121. Об этом сообщила областная Госавтоинспекция.
В первом случае дорогу перекроют из-за ремонта теплотрассы, он продлится с 13 по 20 февраля. Во втором — ремонт теплотрассы завершен, но сейчас там провалился грунт. Дорогу сузят с 13 февраля, а когда откроют, пока неизвестно.
Также труднее будет проехать к колледжу. Фото: «2Гис»
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в ведомстве.
Напомним, новосибирские водители жалуются на трудности при проезде по Октябрьскому мосту. Дорога вся в ямах, а уже неделю там вовсе срезали значительный кусок асфальта и не заделывают. Полностью его восстановят только к весне.
ИСТОЧНИК KP.RU