«Из-за них к соседу нагрянула полиция»: таинственные розовые лампы появились в окнах сибиряков
Жители Новосибирска все чаще стали замечать в окнах соседей розовые лампы. Сибиряки гадают, зачем людям мог понадобиться розовый свет.
- Опять повсюду эти лампы розовые на окнах. Что это такое, вообще? И их всё больше и больше становится. Я каждый день хожу гулять вечером и замечаю это. Я уже даже теорию вывел, что это пришельцы, которые питаются этим розовым свечением, и они потихоньку захватывают наших соседей! С этим надо что-то делать! – написал в соцсети обеспокоенный мужчина.
Новосибирцы выдвинули свои забавные версии, а те, кто в курсе рассказал, зачем все-таки понадобились розовые лампы.
- Интуиция подсказывает, что это или для настроения, или кто-то пользуется сексигрушками: у них ассоциация с сексшопом, вот они и ставят такие лампы. А интуиция у меня отменная, только я себе часто не верю, что потом оказывается правда.
- У нас сосед при помощи такой лампы, что-то выращивал, к нему приезжали молодые люди и что-то выносили от него, но вскоре соседа почему-то посадили.
- У нас под такой лампой растет замечательный огурчик Федя. Скоро будем снимать первый урожай!
- Это не пришельцы, а фитолампы для рассады в домашних условиях. урожая. Чем ближе дачный сезон, тем больше ламп.
- От безденежья люди опять на своих дачах и участках занялись выращивать себе жратву на пропитание.
Напомним, в печатной версии КП-Новосибирск садоводы могут найти пачки с семенами.
ИСТОЧНИК KP.RU