2020-02-14T09:17:02+03:00
Общество

«Из-за них к соседу нагрянула полиция»: таинственные розовые лампы появились в окнах сибиряков

Люди гадают, зачем они нужны, одна версия круче другой, но на деле все куда прозаичнее
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцы гадают, зачем соседям в окнах розовые лампы. Фото: sianiehab.ruНовосибирцы гадают, зачем соседям в окнах розовые лампы. Фото: sianiehab.ru
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Жители Новосибирска все чаще стали замечать в окнах соседей розовые лампы. Сибиряки гадают, зачем людям мог понадобиться розовый свет.

- Опять повсюду эти лампы розовые на окнах. Что это такое, вообще? И их всё больше и больше становится. Я каждый день хожу гулять вечером и замечаю это. Я уже даже теорию вывел, что это пришельцы, которые питаются этим розовым свечением, и они потихоньку захватывают наших соседей! С этим надо что-то делать! – написал в соцсети обеспокоенный мужчина.

Новосибирцы выдвинули свои забавные версии, а те, кто в курсе рассказал, зачем все-таки понадобились розовые лампы.

- Интуиция подсказывает, что это или для настроения, или кто-то пользуется сексигрушками: у них ассоциация с сексшопом, вот они и ставят такие лампы. А интуиция у меня отменная, только я себе часто не верю, что потом оказывается правда.

- У нас сосед при помощи такой лампы, что-то выращивал, к нему приезжали молодые люди и что-то выносили от него, но вскоре соседа почему-то посадили.

- У нас под такой лампой растет замечательный огурчик Федя. Скоро будем снимать первый урожай!

- Это не пришельцы, а фитолампы для рассады в домашних условиях. урожая. Чем ближе дачный сезон, тем больше ламп.

- От безденежья люди опять на своих дачах и участках занялись выращивать себе жратву на пропитание.

Напомним, в печатной версии КП-Новосибирск садоводы могут найти пачки с семенами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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