«А если кто-то туда упадет?»: новосибирцев напугала пустая шахта лифта

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:02:49+03:00

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Новосибирцев взбудоражило видео, на котором показано, как в обычном офисном здании по улице Королева 40 к.40 за дверью поджидает опасность: пустая шахта лифта. Никаких табличек о том, что за дверью пустота — нет. Открыть ее может любой посетитель. Люди уверены, что до гибели там буквально один шаг.

— Мы не раз слышали о том, сколько людей калечилось и гибло в шахтах. Вот одна из причин, — предупредил об опасности в группе «Инцидент Новосибирск» автор видео по имени Руслан.

Как стало известно, это здание административное, бывший завод, сейчас там находятся различные офисы, а в пустой шахте — грузовой лифт. Новосибирцы задаются вопросом, почему дверь не закрыта, и где предупреждающая табличка, ведь человек, который не знает о подвохе, может легко упасть вниз.

— Там на дверях вверху справа задвижка — закрывает двери. Она не очень надежная. Работала там как-то в швейном цеху, мужчина что-то загрузил в лифт, я мимо шла, попросил меня закрыть задвижку, затем уехал. Если нет на площадке никого, они садятся и едут, в итоге дверь остается открытой. Там много офисов и рабочих цехов, детей с собой берут работники на работу, так что да, может, кто-то и свалиться, лифтер там есть, но не в этом же здании находится. Тем более за 8 тысяч рублей зарплаты кому надо бегать, следить за этим, — написала одна из бывших работниц.

— Я в 2011 году там снимал помещение, все также было. Это грузовой лифт, — написал еще один из работников.

Кто является собственников здания, КП-Новосибирск оперативно выяснить не удалось.

Мы направила запрос в мэрию города, чтобы узнать, кто отвечает за здание по улице Королева 40 к. 40.

В Новосибирске в офисном здании посетителей поджидает смертельная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU