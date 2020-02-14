«Ужас! Все на моих глазах произошло»: на Толмачевском шоссе перевернулся грузовик

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:47:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На Толмачевском шоссе произошло ДТП. Там перевернулся грузовик. Об этом сообщил подписчик паблика «Инцидент Новосибирск» по имени Евгений. В тот момент, когда все произошло, он ехал за грузовиком. Мужчина снял на видео перевернутую фуру.

— Ужас! Все произошло на моих глазах, — рассказывает мужчина на ролике. — Его понесло, потому что колея. Здесь нечищенно, лед. Он хотел маленько вывернуть.

На кадрах видно, что водитель сам вылез из грузовика, а следующая за ним машина никак не может проехать дальше изо льда.

— Там каждый день кого-нибудь выкидывает, — написали автомобилисты в комментариях.

— Там сплошной кошмар! Я насчитал 17 следов от выплетенных машин, нас на «Газели» развернуло и вынесло на встречку, все обошлось.

Напомним, что водители также жалуются на колею на Пашинском шоссе, за несколько дней там произошло несколько страшных ДТП. В одном из них — погибло два человека.

В Новосибирске на Толмачевском шоссе перевернулся грузовик .

ИСТОЧНИК KP.RU