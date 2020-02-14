2020-02-14T06:47:29+03:00
Происшествия

«Ужас! Все на моих глазах произошло»: на Толмачевском шоссе перевернулся грузовик

Водитель смог сам выбраться из фуры
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Грузовик перевернулся на Толмачевском шоссе. Фото: стоп-кадрГрузовик перевернулся на Толмачевском шоссе. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

На Толмачевском шоссе произошло ДТП. Там перевернулся грузовик. Об этом сообщил подписчик паблика «Инцидент Новосибирск» по имени Евгений. В тот момент, когда все произошло, он ехал за грузовиком. Мужчина снял на видео перевернутую фуру.

— Ужас! Все произошло на моих глазах, — рассказывает мужчина на ролике. — Его понесло, потому что колея. Здесь нечищенно, лед. Он хотел маленько вывернуть.

На кадрах видно, что водитель сам вылез из грузовика, а следующая за ним машина никак не может проехать дальше изо льда.

— Там каждый день кого-нибудь выкидывает, — написали автомобилисты в комментариях.

— Там сплошной кошмар! Я насчитал 17 следов от выплетенных машин, нас на «Газели» развернуло и вынесло на встречку, все обошлось.

Напомним, что водители также жалуются на колею на Пашинском шоссе, за несколько дней там произошло несколько страшных ДТП. В одном из них — погибло два человека.

В Новосибирске на Толмачевском шоссе перевернулся грузовик .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ужас! Все на моих глазах произошло»: на Толмачевском шоссе перевернулся грузовик
Сибирская строительная неделя: путешествие во времени и пространстве
Стало известно, когда закатают ямы на Октябрьском мосту: ответ вас удивит
Tele2 подготовила 11 вариантов подарков «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
«Надолго ли они там»: ХК «Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ
«От вашего пения не высыпаемся»: объявление для соседей с караоке позабавило соцсети
«Сказала, не пущу!»: вор выпрыгнул в окно после того, как продавец заперлась с ним в магазине
«Вот это неожиданность!»: водители возмутились вырезанному участку асфальта на Октябрьском мосту
«Там был гной в 2 килограмма»: ветеринары спасли собаку с большим животом
«Смяло крышу, выбило колеса»: под Новосибирском в ДТП пострадала пожилая пара
«Пушистое милашество!»: белка Соня, разомлевшая от почесывания пузика, очаровала сибиряков
«59 рублей — мало»: в Новосибирске могут снова подняться цены на вывоз мусора
В Новосибирске сел неисправный самолет из Вьетнама