«Ужас! Все на моих глазах произошло»: на Толмачевском шоссе перевернулся грузовик
На Толмачевском шоссе произошло ДТП. Там перевернулся грузовик. Об этом сообщил подписчик паблика «Инцидент Новосибирск» по имени Евгений. В тот момент, когда все произошло, он ехал за грузовиком. Мужчина снял на видео перевернутую фуру.
— Ужас! Все произошло на моих глазах, — рассказывает мужчина на ролике. — Его понесло, потому что колея. Здесь нечищенно, лед. Он хотел маленько вывернуть.
На кадрах видно, что водитель сам вылез из грузовика, а следующая за ним машина никак не может проехать дальше изо льда.
— Там каждый день кого-нибудь выкидывает, — написали автомобилисты в комментариях.
— Там сплошной кошмар! Я насчитал 17 следов от выплетенных машин, нас на «Газели» развернуло и вынесло на встречку, все обошлось.
Напомним, что водители также жалуются на колею на Пашинском шоссе, за несколько дней там произошло несколько страшных ДТП. В одном из них — погибло два человека.
В Новосибирске на Толмачевском шоссе перевернулся грузовик .
ИСТОЧНИК KP.RU