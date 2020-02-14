Tele2 подготовила 11 вариантов подарков «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:14:45+03:00

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает новосибирцам выбрать функциональный и выгодный подарок для своей второй половинки ко Дню всех влюбленных

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До 16 февраля 2020 года в фирменных салонах связи клиенты могут приобрести второй смартфон одного из популярных брендов за полцены.

Вбольшинстве салоновсвязи оператора каждый желающий может приобрести смартфон по специальной выгодной цене. При покупке популярных моделей брендов Huaweiклиенты получают второй гаджет со скидкой 50%. При выборе второго смартфона оператор предлагает посетителям обратить внимание также на модели SamsungGalaxy и брендированные 4G-смартфоны Tele2.

Кроме того, дополнить подарок своей второй половинке клиенты оператора могут приятными сюрпризами, которые можно найти в обновленных к празднику предложениях программы лояльности «Больше». Фотокнига с историей любви, совместные уроки английского - это и многое другое абоненты могут получить совершенно бесплатно, активировав предложения на сайте или в мобильном приложении «Мой Tele2». Также до 16 февраля при совершении любой операции в салоне связи Tele2 клиенты получат валентинку с QR-кодом для скачивания праздничной digital-маски в Instagram.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2: tele2.ru

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Twitter: twitter.com/TELE2Russia

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