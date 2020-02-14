«От вашего пения не высыпаемся»: объявление для соседей с караоке позабавило соцсети

14 Февр. 2020 2020-02-14T05:36:25+03:00

Люди говорят, что по утрам не могут встать на работу

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Смешное объявление встретилось в подъезде одного из многоквартирных домов Ленинского района. В одной из квартир поселилась музыкально одаренная семья, которая очень любит петь в караоке по вечерам. Но соседям это не понравилось — они попросили прекратить вечерние концерты.

— Многоуважаемые звезды караоке (соседи)! При всей нашей любви к песням «Драмы больше нет», «По волнам», «Чистые пруды», «Город, которого нет», «Спектакль окончен» и пр., просьба исполнять данные шедевры хотя бы до 21:00, ибо, находясь под впечатлением от Вашего одухотворенного семейного пения, люди вынуждены идти на работу не выспавшись, — гласит текст объявления в группе «Ленинский район. Новосибирск»

А вот подписчики паблика встали на сторону певцов, напомнив, что они могут продолжать концерт до 22 часов.

— А ничего, что по закону до 22:00 эти звезды могут хоть «Металлику» слушать, хоть Борю Моисеева петь?!

— Шуметь можно с 7 до 22 часов(в выходные с 9). Строительные работы с 7 до 20 часов. Тихий час с 13 до 14 часов в многоквартирных домах.

— Да им еще повезло, мои соседи «Аттестат в крови» по 10 раз поют.

ИСТОЧНИК KP.RU