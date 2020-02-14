Сказала, не пущу!: вор выпрыгнул в окно после того, как продавец заперлась с ним в магазине

14 Февр. 2020 2020-02-14T04:36:30+03:00

Но убежать мужчине все равно не удалось, его поймали сотрудники Росгвардии

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Курьезный случай произошел в продуктовом магазине в Кировском районе Новосибирска по улице Чемской. Мужчина положил две бутылки алкоголя в карман, и думал незаметно проскочить мимо продавца. Но женщина заметила вора и не дала ему уйти. Женщина закрыла магазин и вызвала подмогу — сотрудников Росгвардии.

— Как рассказала продавец, мужчина крал алкоголь уже не в первый раз: некоторое время назад он заходил в магазин, спрятал в карманах куртки две бутылки алкогольной продукции и вышел. Спустя несколько минут он вернулся за добавкой, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Вору ничего не оставалось делать, как выпрыгнуть в окно. Но убежать мужчина не успел: его поймали сотрудники Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU