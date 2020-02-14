2020-02-14T03:41:45+03:00
Дом. Семья

«Там был гной в 2 килограмма»: ветеринары спасли собаку с большим животом

Животное чуть не погибло, потому что его ошибочно лечили от метеоризма
Ульяна ДЖАНКОВА
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У собаки вырезали матку с гноем два килограмма. Фото: ветеринарная клиника «ПУЛЬС Новосибирск»У собаки вырезали матку с гноем два килограмма. Фото: ветеринарная клиника «ПУЛЬС Новосибирск»
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В новосибирской ветклинике спасли собаку по кличке Бэлла с огромным животом. В больницу ее привезли в тяжелом состоянии. Она четыре дня не ела, только много пила. У нее все больше увеличивался живот. Обеспокоенные хозяева привели ее в ветклинику, где Бэллу ошибочно стали лечить от метеоризма. Новосибирцы, видя, что лечение не помогает, а собаке все хуже, обратились в другую больницу.

— На осмотре у собаки обнаружили мутные выделения, а на УЗИ — огромную матку с неоднородной жидкостью. Было принято решение срочно оперировать и капать. Во время операции у собаки была удалена матка с гноем весом в 2кг! И уже вечером Бэлла с радостью уплетала корм, — рассказали ветеринары.

Чтобы хозяевам собак не столкнуться с подобной проблемой у питомца, специалисты посоветовали своевременно стерилизовать своего любимца. Ветеринары напомнили, что процедура проводится для собак и кошек с пятимесячного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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