«Смяло крышу, выбило колеса»: под Новосибирском в ДТП пострадала пожилая пара

14 Февр. 2020 2020-02-14T03:07:51+03:00

Под Новосибирском в ДТП пострадали люди.

Там столкнулись «Lada Kalina» и кроссовер «Hyundai Santa Fe»

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В семи километрах от Новосибирска на Гусинобродском тракте произошло страшное ДТП. Там столкнулись хэтчбек Lada Kalina и кроссовер Hyundai Santa Fe. Мужчине в отечественной машине понадобилась помощь медиков, по словам очевидцев, проезжавших мимо аварии, он лежал в машине без сознания, в иномарке пострадала пожилая пара, у них ушибы.

— От удара хэтчбек получил критические повреждения, у автомобиля смяло крышу, переднюю часть, вдавило двери и выбило колеса. У кроссовера, в свою очередь, сложился капот, отлетел бампер, фары, погнуло передние крылья и выгнуло колесо, — сообщают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы предполагают, что водитель «Lada Kalina» задел бровку, после чего его выкинуло на встречную полосу, где в это время ехал кроссовер.

— Судя по следу, его на скорости стащило на кромку дороги, она очень неровная, а оттуда выкинуло на встречку, — сообщают свидетели.

Чуть позже знакомые пострадавшей пожилой пары эту версию подтвердили.

— Видел запись в видеорегистратора. Так и есть, «Lada Kalina» коснулась обочины и боком вылетела на встречку.

Те, кто часто ездят по той дороге, предостерегли автомобилистов.

— Знаю этот фрагмент дороги, с учетом гололеда там, вообще, тихо ехать надо.

Под Новосибирском в серьезном ДТП пострадали люди.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU