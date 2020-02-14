2020-02-14T03:07:51+03:00
Происшествия

«Смяло крышу, выбило колеса»: под Новосибирском в ДТП пострадала пожилая пара

Там столкнулись «Lada Kalina» и кроссовер «Hyundai Santa Fe»
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Под Новосибирском в ДТП пострадали люди.Под Новосибирском в ДТП пострадали люди.
Изменить размер текста:

В семи километрах от Новосибирска на Гусинобродском тракте произошло страшное ДТП. Там столкнулись хэтчбек Lada Kalina и кроссовер Hyundai Santa Fe. Мужчине в отечественной машине понадобилась помощь медиков, по словам очевидцев, проезжавших мимо аварии, он лежал в машине без сознания, в иномарке пострадала пожилая пара, у них ушибы.

— От удара хэтчбек получил критические повреждения, у автомобиля смяло крышу, переднюю часть, вдавило двери и выбило колеса. У кроссовера, в свою очередь, сложился капот, отлетел бампер, фары, погнуло передние крылья и выгнуло колесо, — сообщают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы предполагают, что водитель «Lada Kalina» задел бровку, после чего его выкинуло на встречную полосу, где в это время ехал кроссовер.

— Судя по следу, его на скорости стащило на кромку дороги, она очень неровная, а оттуда выкинуло на встречку, — сообщают свидетели.

Чуть позже знакомые пострадавшей пожилой пары эту версию подтвердили.

— Видел запись в видеорегистратора. Так и есть, «Lada Kalina» коснулась обочины и боком вылетела на встречку.

Те, кто часто ездят по той дороге, предостерегли автомобилистов.

— Знаю этот фрагмент дороги, с учетом гололеда там, вообще, тихо ехать надо.

Под Новосибирском в серьезном ДТП пострадали люди.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сказала, не пущу!: вор выпрыгнул в окно после того, как продавец заперлась с ним в магазине
«Вот это неожиданность!»: водители возмутились вырезанному участку асфальта на Октябрьском мосту
«Там был гной в 2 килограмма»: ветеринары спасли собаку с большим животом
«Смяло крышу, выбило колеса»: под Новосибирском в ДТП пострадала пожилая пара
«Пушистое милашество!»: белка Соня, разомлевшая от почесывания пузика, очаровала сибиряков
«59 рублей — мало»: в Новосибирске могут снова подняться цены на вывоз мусора
В Новосибирске сел неисправный самолет из Вьетнама
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 13 февраля
«Болела голова, а оказалось — рак»: брат спасет родную сестру, решившись на опасную процедуру
«Связали, тушили об него окурки»: бывшие коллеги вымогали у сибиряка 100 тысяч рублей
Школа закупила на 3 миллиона несуществующие учебники и ручки: аферу раскрыла прокуратура
«Ниссан» прижало к автобусу»: массовая авария спровоцировала пробку в Кировском районе
Наживался на покойниках: полицейский продавал данные об умерших похоронному бюро
Остался один билет: концерт «Руки вверх» в Новосибирске пройдет при полном аншлаге
Его ищут старенькие родители: в Новосибирске пропал седой мужчина с бородой
Анатолий Локоть запретил повышать цены на медицинские маски в аптеках
«Молодец, что в сугроб ушел»: появилось видео страшной аварии, в которой чудом выжил ребенок
Собака в запертой квартире покусала девочку, а потом сама открыла дверь спасателям
На кошке был металлический ошейник: хозяева выставили двух бобтейлов на улицу
«Ты меня напугал»: любопытная обезьяна попыталась отобрать камеру у фотографа
Женщина погибла, ребенок жив: в Новосибирской области «Мазда» столкнулась с грузовиком
«Я с ручками и ножками»: сибиряк, у которого жена заболела раком, вместо сбора денег на лечение просит заказать у него фотосессию
«У нее был полный рот крови»: кошка упала на голову своей спасительнице
291 сибиряк стал жертвой кибермошенников в 2019 году
«Люди боятся переходить дорогу»: возле «Березовой рощи» третий день не горит светофор
Украли дрель и шуруповерт: в Новосибирске поймали дачных воров
Ольга Бузова показала, как танцует с женихом