«Пушистое милашество!»: белка Соня, разомлевшая от почесывания пузика, очаровала сибиряков
Звезда соцсетей белка Соня, покорила своих подписчиков любовью к почесыванию пузика. Довольную белочку сняла на видео ее хозяйка — сибирячка Елена Ермакова, чтобы все могли полюбоваться на то, как пушистая красавица, вытянувшись во весь рост, млеет на руках у девушки. За несколько часов ролик набрал более 5,3 тысяч просмотров.
— Вот такие у нас моменты нежности. Утром Соня очень активная, а вот ближе к обеду уже успокаивается. Лично мне кажется, что быть такой милой просто незаконно! — подписала ролик Елена Ермакова. — А это видео можно пересматривать в те моменты, когда бывает грустно. Настроение улучшится 100%.
Такой «релакс» просто не мог оставить сибиряков равнодушными. В комментариях под постом многие из них отметили, что белочка выглядит очень милой:
— Какое пушистое милашество!
— Сонечка совсем как ребеночек, просто чудо!
— Когда набегалась, можно и понежничать, — пишут люди.
Белка Соня, разомлевшая от почесывания пузика, очаровала сибиряков.
ИСТОЧНИК KP.RU