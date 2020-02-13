«Пушистое милашество!»: белка Соня, разомлевшая от почесывания пузика, очаровала сибиряков

13 Февр. 2020 2020-02-13T22:30:17+03:00

Такой «релакс» просто не мог оставить сибиряков равнодушными. Фото: Кадр из видео

За несколько часов ролик набрал более 5,3 тысяч просмотров

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Звезда соцсетей белка Соня, покорила своих подписчиков любовью к почесыванию пузика. Довольную белочку сняла на видео ее хозяйка — сибирячка Елена Ермакова, чтобы все могли полюбоваться на то, как пушистая красавица, вытянувшись во весь рост, млеет на руках у девушки. За несколько часов ролик набрал более 5,3 тысяч просмотров.

— Вот такие у нас моменты нежности. Утром Соня очень активная, а вот ближе к обеду уже успокаивается. Лично мне кажется, что быть такой милой просто незаконно! — подписала ролик Елена Ермакова. — А это видео можно пересматривать в те моменты, когда бывает грустно. Настроение улучшится 100%.

Такой «релакс» просто не мог оставить сибиряков равнодушными. В комментариях под постом многие из них отметили, что белочка выглядит очень милой:

— Какое пушистое милашество!

— Сонечка совсем как ребеночек, просто чудо!

— Когда набегалась, можно и понежничать, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/760688" frameborder="0"></iframe> Белка Соня, разомлевшая от почесывания пузика, очаровала сибиряков.

ИСТОЧНИК KP.RU