2020-02-13T14:26:31+03:00
Общество

Школа закупила на 3 миллиона несуществующие учебники и ручки: аферу раскрыла прокуратура

Рассмотрением этого дела займется Калининский районный суд
Алена КУЛЕШОВА
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По версии следствия, женщина занимала должность заместителя директора в школе с 2016 по 2018 год.По версии следствия, женщина занимала должность заместителя директора в школе с 2016 по 2018 год.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирске будут судить замдиректора средней школы № 211 им. Л. И. Сидоренко. Женщину обвиняют в финансовых махинациях на три миллиона рублей, которые она проворачивала, находясь на своем посту.

— Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах), — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, женщина занимала должность заместителя директора административно-хозяйственной работе в школе с 2016 по 2018 год. В это время она заключала липовые договоры поставки учебников, канцелярии и других подобных товаров. Однако до школьников все это имущество так и не доходило, а деньги, якобы на него потраченные, замдиректора обналичивала через фирмы-однодневки.

Таким образом, сибирячка смогла похитить почти три миллиона рублей. Теперь, чтобы возместить школе причиненный ущерб, суд наложил арест на ее имущество. Рассмотрением этого дела займется Калининский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Школа закупила на 3 миллиона несуществующие учебники и ручки: аферу раскрыла прокуратура
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