2020-02-13T13:16:09+03:00
Общество

Его ищут старенькие родители: в Новосибирске пропал седой мужчина с бородой

Мужчина не выходит на связь с июля этого года
Алена КУЛЕШОВА
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Мужчина не выходит на связь с июля этого года. Фото: "Лиза Алерт"Мужчина не выходит на связь с июля этого года. Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поиске пропавшего в Новосибирске 59-летнего Чинакова Виктора Дмитриевича. Мужчина не выходит на связь с июля этого года. Как стало известно КП-Новосибирск, заявка на поиск мужчины поступила только сейчас — ее подали его пожилые родители, проживающие в другом городе. Сын долгое время не выходил на связь, и они начали беспокоиться.

— Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-зеленые глаза. Носит бороду и усы, — сообщается в ориентировке поискового отряда.

К сожалению, никто не знает, при каких обстоятельствах пропал мужчина. В частности, неизвестно, во что он был одет на момент исчезновения.

Стоит отметить, что мужчина пропадает уже не в первый раз. Его также искали волонтеры и полиция в 2015 году.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Виктор Дмитриевич или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-09-11 ПСО «Маяк» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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