2020-02-13T04:53:10+03:00
Общество

Новосибирцев напугали, что из-за теплой зимы почти не будет речной рыбы и комаров

Однако специалисты уверяют, что переживать не о чем
Татьяна СОЛОВОВА
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Комары летом все же никуда не денутся.Комары летом все же никуда не денутся.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В некоторых СМИ появилась информация, что из-за мягкой зимы и оттепели вечной сибиряков, как и всю страну, ждут неприятности: мол, почти не будет речной рыбы и комаров.Чтобы выяснить, так ли это, корреспонденты КП-Новосибирск обратились в Департамент по охране животного мира Новосибирской области.

- Это не более, чем домыслы, - подчеркнул Петр Гога, руководитель департамента по охране животного мира Новосибирской области. - Для Новосибирска такая зима - не первая, так что переживать не о чем. Да еще и не ясно, какой будет весна, насколько быстро в области будет таять снег.

Но оттепель действительно стало причиной одной проблемы:

- Из-за оттепели сейчас снег на полях более плотным, животные передвигаются по нему как по асфальту, - говорит Петр Гога. - Мы, где нужно, помогаем, подкармливаем зверей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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