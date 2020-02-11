2020-02-11T13:03:10+03:00
Дом. Семья

«Мама, мы найдем ему дом»: 11-летняя девочка спасла щенка, замерзавшего на улице

Школьница принесла его домой и сейчас ищет для животного дом
Татьяна СОЛОВОВА
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Щенок и девочка очень подружились. Фото: предоставлено Евгенией Палатовой.Щенок и девочка очень подружились. Фото: предоставлено Евгенией Палатовой.
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11-летняя Кристина возвращалась домой из школы, когда увидела рыжего четырехмесячного щенка.

- Он сидел и плакал, и девочка не смогла пройти мимо, - рассказывает корреспондентам КП-Новосибирск волонтер Евгения Палатова. – Она принесла щенка домой и сразу же позвонила маме.

Семья не может оставить щенка у себя из-за двух котов. Фото: предоставлено Евгенией Палатовой.

Семья не может оставить щенка у себя из-за двух котов. Фото: предоставлено Евгенией Палатовой.

Найденыш полностью доверился девочке, она за ним ухаживала, пока мамы не было дома, накормила его кошачьим кормом, дала воды и убирала за ним. Замерзшего питомца на улицу выгонять никто не стал, и мама девочки Лариса сразу же связалась с волонтерами:

- Дома у нас уже есть два кота, которых четыре месяца назад мы взяли из приюта. Оставить собаку не смогу, - объяснила Лариса, мама девочки. – Но дочка сказала: «Мама, я знаю, что ты сможешь найти ему дом», и мы очень хотим помочь!

Щенок оказался очень умным. Фото: предоставлено Евгенией Палатовой.

Щенок оказался очень умным. Фото: предоставлено Евгенией Палатовой.

Теперь волонтеры и мама стараются изо всех сил, чтобы не подвести отзывчивую девочку. Кстати, сам щенок оказался очень смышленым:

- Он вслушивается в слова, уже начал ходить на пеленку, - говорит Евгения. – Будто все понимает и очень старается быть хорошим.

Если вы готовы взять щенка себе, то связаться с Ларисой, мамой Кристины, можно по тел. 8-923-707-07-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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