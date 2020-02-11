«Был в воздухе три часа»: самолет «Новосибирск-Москва» экстренно вернулся в «Толмачево»

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:17:11+03:00

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Во вторник, 11 февраля, в 9.30 самолет авиакомпании s7 «Новосибирск-Москва» вернулся в аэропорт «Толмачево». Такое решение принял экипаж. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В воздухе борт пробыл три часа.

— Планируемое время вылета из «Толмачево» в 10:25, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

По какой причине самолет развернули в воздухе и вернули в Новосибирск, уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU