2020-02-10T11:40:18+03:00
Общество

Не сдал любимую: покалеченный сожительницей сибиряк убеждал медиков, что упал

В полиции выяснили, что женщина разозлилась на мужчину и воткнула ему нож в грудь
Надежда РЫЖКИНА
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Женщина призналась, что ранила любимого во время ссорыЖенщина призналась, что ранила любимого во время ссорыФото: Артем КИЛЬКИН
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В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 40-летней женщины. Она порезала грудь своему сожителю. Мужчина не захотел сдавать любимую и сказал медикам, что неудачно упал. Но врачи не поверили пострадавшему и сообщили в полицию.

— 9 февраля в 20:00 в областную клиническую больницу города Новосибирска пришел 35-летний мужчина, житель села Криводановка. На груди у него была колото-резанная рана. По подозрению в совершении преступления была задержана 40-летняя сожительница потерпевшего. Ранее судима не была. Во время выяснения обстоятельств задержанная дала признательные показания. Она пояснила, что ранение нанесла сожителю в ходе ссоры, возникшей во время распития алкогольных напитков, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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