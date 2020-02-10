«Не можем выйти в магазин»: жителей частного сектора держит в страхе стая бездомных псов

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:12:10+03:00

Собака, попавшая в кадр, однако не набросилась на женщину. Фото: стоп-кадр

Местные жители лишний раз не выходят из дома и боятся отпускать детей в школу

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В Дзержинском районе на улице Черенкова бегают бродячие собаки. Так рассказывает местная жительница. По ее словам, животные сбиваются в стаи по 12-15 собак и сильно мешают соседям, пугая их.

— Невозможно выйти даже в магазин, не говоря уже о детях, которые идут в школу № 71. Обращались к участковому и в отлов собак, результата нет, — жалуется женщина.

Сибирячка сняла животных на видео и опубликовала ролик в группе «Инцидент Новосибирск». В кадр попала только две собаки: одна пробежала мимо, вдалеке показалась другая. Но в темноте раздавался лай еще нескольких псов.

Другая собака замерла в отдалении

Юрист Марина Пьянкова посоветовала жителям обратиться в мэрию.

— Для отлова собак должны быть выделены средства из муниципального бюджета. Никто, кроме мэрии, не может решить этот вопрос. Убивать собак самим нельзя, поскольку это жестокое обращение с животными, оно у нас запрещено по Уголовному кодексу. Нельзя их и калечить, поэтому необходимо обращаться только в мэрию, — рассказала КП-Новосибирск юрист.

На видео попало только две собаки, но по словам жительницы, их около 12.

ИСТОЧНИК KP.RU