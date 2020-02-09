«Дышать вообще невозможно»: окрестности Пашинского переезда заволокло дымом

9 Февр. 2020 2020-02-09T15:02:30+03:00

Кроме дыма горизонт заволокла ещё и пелена снега. Фото: стоп-кадр

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В воскресенье, 9 февраля, очевидец заметил густой дым на выезде из Новосибирска. Об этом он написал в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» и выложил видео. Пересечение Пашинского и Восточного шоссе окутало густое облако дыма — едва ли можно что-то различить. Подписчики предположили, что дым шёл от металлоплавильной печи неподалёку, а печь принадлежит компании по приему и переработке металлолома и катализаторов.

— Непонятно, что такое они там жгут. Все вокруг в плотном дыму, ничего не видно на расстоянии нескольких метров. Дышать вообще невозможно, — переживает подписчик.

Подписчики предположили, что бояться нечего: скорее всего, дым здесь от промышленной деятельности. А плохая видимость еще и плохой погоды.

— Медь обжигают, что тут непонятного.

— Не только дым же. Но и снег валит со страшной силой.

— Туда бы экологов направить... — говорят в комментариях.

В окрестностях пашинского переезда появился дым.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU