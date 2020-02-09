2020-02-09T15:02:30+03:00
Общество

«Дышать вообще невозможно»: окрестности Пашинского переезда заволокло дымом

Кругом плохая видимость и запах гари
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Кроме дыма горизонт заволокла ещё и пелена снега. Фото: стоп-кадрКроме дыма горизонт заволокла ещё и пелена снега. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

В воскресенье, 9 февраля, очевидец заметил густой дым на выезде из Новосибирска. Об этом он написал в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» и выложил видео. Пересечение Пашинского и Восточного шоссе окутало густое облако дыма — едва ли можно что-то различить. Подписчики предположили, что дым шёл от металлоплавильной печи неподалёку, а печь принадлежит компании по приему и переработке металлолома и катализаторов.

— Непонятно, что такое они там жгут. Все вокруг в плотном дыму, ничего не видно на расстоянии нескольких метров. Дышать вообще невозможно, — переживает подписчик.

Подписчики предположили, что бояться нечего: скорее всего, дым здесь от промышленной деятельности. А плохая видимость еще и плохой погоды.

— Медь обжигают, что тут непонятного.

— Не только дым же. Но и снег валит со страшной силой.

— Туда бы экологов направить... — говорят в комментариях.

В окрестностях пашинского переезда появился дым.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирцы слепили снеговика-великана на берегу реки
«Дышать вообще невозможно»: окрестности Пашинского переезда заволокло дымом
Рухнувший с крыши снег выломал дверь в квартиру сибиряка и все засыпал
Весна отменяется? Синоптики рассказали, сколько продлится оттепель в Новосибирске
«Тойота» вдребезги: появилось видео смертельной аварии с грузовиком в Новосибирске
Может ничего не помнить: в Новосибирске ищут 76-летнюю бабушку без верхних зубов
«Я что, на колени должен упасть?»: продавец наорал на маму с ребенком из-за разбитой витрины
Колесо перемахнуло: автобус, полный пассажиров, попал в ДТП на Димитровском мосту
Горок не будет: ледовый городок на новосибирской набережной закрылся из-за луж
«Никто не может зайти»: вход в аптеку в Новосибирске завалил огромный сугроб
«У нее выпал глаз»: хозяева-живодеры выбросили собаку в мусоропровод
Стипендии губернатора и правительства Новосибирской области: рассказываем, кому и сколько положено
«Я тебе телефон разобью об голову»: бывший помощник депутата устроил дебош в автобусе
«Муж напрокат»: новосибирец предлагает себя женщинам за четыре тысячи
В Новосибирске на двухлетнего ребенка рухнул снег с крыши
«Ударился лбом о снег»: ребенок пострадал на «Лыжне России» в Новосибирске
«Нам не стыдно»: новосибирский Tesla Cybertruck восхитил американские СМИ
«Переживал за близких»: родственников погибшего уральского фронтовика ищут в Новосибирске
В маршрутке нашли странную сумку: сейчас ее осматривают спасатели и полиция
«Кибер-спортсмены»: сотни новосибирцев прошли «Лыжню России» с электронными чипами