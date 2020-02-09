2020-02-09T12:46:06+03:00
Общество

Весна отменяется? Синоптики рассказали, сколько продлится оттепель в Новосибирске

Как обещают метеорологи, морозы вернутся очень скоро
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Помимо морозов нас ждут сильный снег и гололедицаПомимо морозов нас ждут сильный снег и гололедицаФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

На выходных в столицу Сибири пришла оттепель, температура в городе поднялась до +3 градусов. Однако о приходе весны еще рано говорить — с северо-запада наступают заморозки.

Западно-Сибирский Гидрометцентр передает, что уже вечером резко похолодает, а в ближайшие два дня столбик термометра опустится до -20.

— В ночь с 9 на 10 февраля будет похолодание до -8 от -8 до -13, местами до -19. Такая же температура будет днем 10 февраля. Умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег. Также будет наблюдаться сильная гололедица на дорогах, при прояснении возможно образование изморози. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Во вторник,11 февраля, температура ночью понизится еще сильне — до -20 градусов, днем будет от -7 до -12 градусов. А вот осадков почти не будет, будет ветер северо-западный 5-10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рухнувший с крыши снег выломал дверь в квартиру сибиряка и все засыпал
Весна отменяется? Синоптики рассказали, сколько продлится оттепель в Новосибирске
«Тойота» вдребезги: появилось видео смертельной аварии с грузовиком в Новосибирске
Может ничего не помнить: в Новосибирске ищут 76-летнюю бабушку без верхних зубов
«Я что, на колени должен упасть?»: продавец наорал на маму с ребенком из-за разбитой витрины
Колесо отлетело: автобус, полный пассажиров, попал в ДТП на Димитровском мосту
Горок не будет: ледовый городок на новосибирской набережной закрылся из-за луж
«Никто не может зайти»: вход в аптеку в Новосибирске завалил огромный сугроб
«У нее выпал глаз»: хозяева-живодеры выбросили собаку в мусоропровод
Стипендии губернатора и правительства Новосибирской области: рассказываем, кому и сколько положено
«Я тебе телефон разобью об голову»: бывший помощник депутата устроил дебош в автобусе
«Муж напрокат»: новосибирец предлагает себя женщинам за четыре тысячи
В Новосибирске на двухлетнего ребенка рухнул снег с крыши
«Ударился лбом о снег»: ребенок пострадал на «Лыжне России» в Новосибирске
«Нам не стыдно»: новосибирский Tesla Cybertruck восхитил американские СМИ
«Переживал за близких»: родственников погибшего уральского фронтовика ищут в Новосибирске
В маршрутке нашли странную сумку: сейчас ее осматривают спасатели и полиция
«Кибер-спортсмены»: сотни новосибирцев прошли «Лыжню России» с электронными чипами