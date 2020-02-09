Весна отменяется? Синоптики рассказали, сколько продлится оттепель в Новосибирске

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:46:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На выходных в столицу Сибири пришла оттепель, температура в городе поднялась до +3 градусов. Однако о приходе весны еще рано говорить — с северо-запада наступают заморозки.

Западно-Сибирский Гидрометцентр передает, что уже вечером резко похолодает, а в ближайшие два дня столбик термометра опустится до -20.

— В ночь с 9 на 10 февраля будет похолодание до -8 от -8 до -13, местами до -19. Такая же температура будет днем 10 февраля. Умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег. Также будет наблюдаться сильная гололедица на дорогах, при прояснении возможно образование изморози. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Во вторник,11 февраля, температура ночью понизится еще сильне — до -20 градусов, днем будет от -7 до -12 градусов. А вот осадков почти не будет, будет ветер северо-западный 5-10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU