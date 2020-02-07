«Сугробы с человеческий рост»: девушка-инвалид оказалась в ловушке в собственной квартире

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:19:15+03:00

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Жительница села Убинское под Новосибирском Лариса Палухина оказалась буквально замурована в собственном доме из-за огромных сугробов. Девушка инвалид-колясочник и выйти из здания, когда единственный выход с пандусом буквально полностью заметен снегом, она не может.

— У нас, в доме №17\а на Линейной, такая ситуация буквально каждый год происходит. Управляющая компания снег практически не вывозит. Да и то, для того, чтобы что-то там начало происходить, нам приходиться несколько дней уговаривать, в администрацию звонить. Сейчас снег убран только около главного входа, а вот возле пожарного выхода — единственного, который имеет пандус — сугробы в человеческий рост. Это в целом опасно: если вдруг что, то у нас тут не получиться нормально эвакуироваться. А я из-за этого всего буквально не могу выйти из дома. Когда снега было чуть меньше, мне, чтобы добраться до больницы, приходилось звать на помощь маму. Мы с ней вместе кое-как откапывали снег, и она помогала мне оттуда выбраться. Сейчас же эти сугробы вообще никак не раскопать. Вот и нахожусь дома несколько дней уже безвылазно. Скоро нужно ехать в больницу, как я это буду делать, не представляю.

За помощью сибирячка обратилась в общественную организацию «Гражданский патруль». Общественники пообещали девушке помочь разобраться в проблеме.

— В настоящее время, мы планируем обратиться в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области по этому вопросу. Думаем, они должны прийти туда с проверкой. Если это не поможет, возможно, обратимся в прокуратуру, — рассказали КП Новосибирск в организации «Гражданский патруль».

Девушка-инвалид оказалась в ловушке в собственной квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU