Побоялся начальника: железнодорожник подделал документы, чтобы не получить выговор, и попал под суд

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:40:40+03:00

Он провернул аферу с поддельными документами, потому что боялся, что его уволят.

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Начальник дирекции аварийно-восстановительных средств Западно-Сибирской железной дороги попал под суд. По версии следствия, он провернул аферу с поддельными документами, потому что боялся, что его уволят.

История началась в ноябре 2017 года. Именно тогда был заключен договор с компанией, занимающейся ремонтом спецтехники. В порядок нужно было привести неисправный железнодорожный кран. Сумма, указанная в контракте, — 17097457,63 рублей. Выплатить ее ремонтникам должны были после сдачи-приемки починенного крана.

Но вот незадача: на ремонт техники требовалось время. А впереди был конец года и отчет о потраченных средствах. Начальник испугался, что получит нагоняй от руководства, что деньги не были освоены, или вовсе его уволят. И решился на аферу: заставил своих подчиненных подписать документы о том, что все работы выполнены. Хотя на деле еще далеко не все было сделано.

Однако в 2018 году, когда кран доставили на станцию «Инская» и он должен был начать работать, выяснилось, что в нем куча неисправностей. Но по документам все было иначе, так что даже в компанию, которая делала ремонт, уже нельзя было обратиться с претензий. Поэтому чинить кран РЖД пришлось уже за свой счет, и обошлось это в 28770,45 рублей.

Свою вину начальник отрицать не стал: ему предъявили обвинения по части 1 статьи 285 УК Рф «Злоупотребление должностными полномочиями». Он возместил все убытки и принес извинения. Суд решил прекратить в отношении него уголовное дело и назначить ему наказание штрафа в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU