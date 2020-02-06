«Выходи, не повезу!»: водитель маршрутки выгнали из салона девушку с умной собакой

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:47:32+03:00

Пассажиры были не против ехать рядом с животным

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В Новосибирске в общественно транспорте произошел неприятный инцидент. Вечером в среду, 5 февраля, Лиза Рязанова со своей собакой хотела сесть в маршрутку №330, но водитель ее выгнал. Все случилось на площади Станиславского.

— Он сказал, что выходи, с собакой не поеду, якобы у него такой принцип, что пусть его даже уволят за это и лишать зарплаты, при этом пассажиры, которые были внутри салона были не против ехать рядом с собакой, — рассказала КП-Новосибирска девушка.

Ультра принадлежит к самой умной породе собак в мире. Фото: Лиза Рязанова

Питомец Лизы — бордер-колли Ультра, это считается самая умная порода в мире. Она собака дрессированная, участвует в престижных соревнованиях — аджилити, где можно управлять собакой только голосом и жестами, это особый вид дрессировки. Лиза поделилась, что с подобным отношением в общественном транспорте сталкивается впервые.

Ездит она часто, так как в Марусино тренирует Ультру, кстати, у нее есть еще одна собака. Девушка говорит, никогда претензий от водителей и пассажиров не было, если только иногда попросят одеть намордник.

Сибирячку так возмутила реакция водителя, что она пожаловалась в общественную организацию «Гражданский патруль».

Ультра - дрессированная собака, участвует в престижных соревнованиях.

— Подобный отказ — нарушение не только правил перевозки пассажиров, но и федерального законодательства. Считаем, в ситуации должны разобраться специалисты регионального минтранса и провести работу по недопущению таких инцидентов, — прокомментировал инцидент Ростислав Антонов. — При перевозке собак средних размеров животное должно размещаться на соседнем от его владельца посадочном месте, быть в наморднике и ошейнике или даже без них, главное, чтобы владелец животного исключил физический контакт подопечного с другими пассажирами. На него приобретается детский билет.

Правозащитники направили обращение в минтранс с просьбой разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU