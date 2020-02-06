«Выглядит ужасающе»: появилось видео, как иномарка влетела в толпу пешеходов в Новосибирске

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:15:34+03:00

Момент того, как иномарка влетает в толпу пешеходов, попал на видео.

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В четверг, 6 февраля, на площади Калинина в Новосибирске водитель иномарки на скорости влетел в толпу пешеходов. Нескольким из них понадобилась помощь медиков. Какие травмы получили люди, уточняется.

Жуткий момент сняла камера регистратора одного из автомобилистов. Видео опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, как Тойота залетает на островок безопасности и сбивает несколько пешеходов, переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшим людям помогли врачи «скорой». На месте аварии работают инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы, пишут, что произошедшее на самом деле выглядит ужасающе. Также, автомобилисты, которые были рядом, сообщают, что у водителя случилась неисправность.

— Я предполагаю то, что у него неисправность с машиной, потому что он вылетел на встречную полосу и сбил 2 столба, когда все остальные машины стояли на "красный", - рассказал КП-Новосибирск очевидец Вячеслав. Ш.

Также очевидцы рассказывают, что водитель иномарки не стал выходить из авто, остался ждать полицию внутри салона.

В Новосибирске иномарка влетела в толпу пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU