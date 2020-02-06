2020-02-06T08:15:34+03:00
Происшествия

«Выглядит ужасающе»: появилось видео, как иномарка влетела в толпу пешеходов в Новосибирске

Двоим пострадавшим понадобилась помощь медиков
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Момент того, как иномарка влетает в толпу пешеходов, попал на видео.Момент того, как иномарка влетает в толпу пешеходов, попал на видео.
Изменить размер текста:

В четверг, 6 февраля, на площади Калинина в Новосибирске водитель иномарки на скорости влетел в толпу пешеходов. Нескольким из них понадобилась помощь медиков. Какие травмы получили люди, уточняется.

Жуткий момент сняла камера регистратора одного из автомобилистов. Видео опубликовано в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, как Тойота залетает на островок безопасности и сбивает несколько пешеходов, переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшим людям помогли врачи «скорой». На месте аварии работают инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы, пишут, что произошедшее на самом деле выглядит ужасающе. Также, автомобилисты, которые были рядом, сообщают, что у водителя случилась неисправность.

— Я предполагаю то, что у него неисправность с машиной, потому что он вылетел на встречную полосу и сбил 2 столба, когда все остальные машины стояли на "красный", - рассказал КП-Новосибирск очевидец Вячеслав. Ш.

Также очевидцы рассказывают, что водитель иномарки не стал выходить из авто, остался ждать полицию внутри салона.

В Новосибирске иномарка влетела в толпу пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, кто подкинул конверт с надписью «Сибирская язва» в больницу
Квартира вспыхнула из-за проводки: пожарные вынесли из горящего дома двоих детей
Дело уволенного за «вездеходы» экс-главы новосибирского УГИБДД Сергея Штельмаха, развалилось
«Выглядит ужасающе»: появилось видео, как иномарка влетела в толпу пешеходов в Новосибирске
«Люди, что с вами?»: кондуктор высадила из автобуса бабушку с внуком из-за забытой карты школьника
«Потребовали выкуп»: в новосибирскую полицию заявили о похищении девушки
Самолет «Москва-Абакан» экстренно сел в Новосибирске
В Новосибирске водитель иномарки сбил трех человек
«Собаки пока не хотят с ней общаться»: дворняжке, сбитой машиной, нужна инвалидная коляска
«В полете заболела рука»: пассажирка травмировала плечо, поскользнувшись на трапе самолета «Новосибирск-Омск»
В мэрии прокомментировали плохое состояние туалета на Монументе Славы