«Люди, что с вами?»: кондуктор высадила из автобуса бабушку с внуком из-за забытой карты школьника

6 Февр. 2020 2020-02-06T07:44:17+03:00

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Сибирячка рассказала КП-Новосибирск, как ее маму с сыном кондуктор высадила из автобуса. Бабушка подала свою карту на проезд, а мальчик вдруг вспомнил, что оставил свой проездной дома. Бабушка, только оказавшись на улице, вспомнила, что у нее есть деньги в кармане.

— Это произошло 5 февраля в 07.15 утра на Затулинке. Мама поехала с сыном в школу. Он учится во втором классе. Они сели в автобус №14. Когда подошел кондуктор, сын понял, что забыл свою карту на проезд. Мама попросила проехать пару остановок так, но кондуктор остановила автобус и сказала выйти, — рассказывает сибирячка. — Я все понимаю, но неужели перевозчик и кондуктор обеднеют? Я сама работала кондуктором 10 лет, были подобные ситуации, но я никогда не высаживала стариков и детей. Люди, что с вами?

Корреспондент КП-Новосибирск выяснила, что автобус принадлежит перевозчику «Регион Автоцентр». Мы связались с фирмой, руководителя на месте не оказалось.

КП-Новосибирск разбирается в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU