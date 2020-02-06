«Люди, что с вами?»: кондуктор высадила из автобуса бабушку с внуком из-за забытой карты школьника
Сибирячка рассказала КП-Новосибирск, как ее маму с сыном кондуктор высадила из автобуса. Бабушка подала свою карту на проезд, а мальчик вдруг вспомнил, что оставил свой проездной дома. Бабушка, только оказавшись на улице, вспомнила, что у нее есть деньги в кармане.
— Это произошло 5 февраля в 07.15 утра на Затулинке. Мама поехала с сыном в школу. Он учится во втором классе. Они сели в автобус №14. Когда подошел кондуктор, сын понял, что забыл свою карту на проезд. Мама попросила проехать пару остановок так, но кондуктор остановила автобус и сказала выйти, — рассказывает сибирячка. — Я все понимаю, но неужели перевозчик и кондуктор обеднеют? Я сама работала кондуктором 10 лет, были подобные ситуации, но я никогда не высаживала стариков и детей. Люди, что с вами?
Корреспондент КП-Новосибирск выяснила, что автобус принадлежит перевозчику «Регион Автоцентр». Мы связались с фирмой, руководителя на месте не оказалось.
КП-Новосибирск разбирается в ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU