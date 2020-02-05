2020-02-05T18:31:04+03:00
Общество

«Врачи сказали - мест нет!»: в Новосибирске 70-летнюю бабушку на сутки оставили лежать в коридоре больницы

В больницу женщина попала из-за высокого давления
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирскую пенсионерку с высоким давлением оставили сутки лежать на кушетке в коридоре. Фото: читатель КП-НовосибирскНовосибирскую пенсионерку с высоким давлением оставили сутки лежать на кушетке в коридоре. Фото: читатель КП-Новосибирск
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Новосибирскую 70-летнюю пенсионерку с высоким давлением оставили сутки лежать на кушетке в коридоре, после того, как ее привезла скорая. Кроме того, врачи долго не могли подойти к пациентке, чтобы осмотреть ее. Аргументировали медики это просто: больных много, а времени на всех не хватает.

— Меня привезли сюда где-то около часа дня, 4 февраля, на скорой помощи. У меня давление было высокое, 200\100, тошнило. А меня как привезли, посадили на кровать в коридоре, так там и оставили, даже одежду не забрали. Подошла медсестра, сводила на анализы и отвела обратно. А врач так и не подходил. Если бы не мой сын, который со мной поехал, и постоянно там вылавливал доктора, то, похоже, я бы могла там два дня просто так лежать — никто бы и не заметил. И медиков тоже во всем обвинить нельзя: людей действительно вы больнице очень много. На всех ни мест, не времени не хватает. В коридоре ведь не я одна лежала, — рассказала КП-Новосибирск Зоя Дмитриевна.

По словам пенсионерки, в палату ее перевели только сегодня, около трех часов дня. Врачи объяснили бабушке, что просто так свободных мест в палатах нет, и переселить туда кого-нибудь из коридора можно только в том случае, если кто-нибудь из пациентов выписывается.

— Я уже домой хочу, если честно. Но вот не знаю, что хуже: если уеду домой и там, не дай бог, инфаркт случится или если тут останусь. Если плохо станет, так никто и не заметит, времени нет, — говорит Зоя Дмитриевна.

КП-Новосибирск направила запрос в министерство здравоохранения, чтобы разобраться в данной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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