В Новосибирске умер известный скульптор Арам Григорян

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:12:52+03:00

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Новосибирский скульптор Арам Григорян скончался в воскресенье, 2 февраля. Ему было 63 года.

С 1985 года Григорян жил и работал в Новосибирске, где активно участвовал в выставках скульпторов и художников. В 2000 году в Первомайском сквере Новосибирска под авторским руководством Григоряна был установлен памятный знак в честь 2000-летия Рождества Христова, символизирующий дружбу армянского и русского народов. В 2009 году Григорян установил памятник архитектору Андрею Крячкову в центре Новосибирска.

Но не только своими творческими работами известен скульптор. Он проходил свидетелем по громкому «делу Солодкиных» — высокопоставленных новосибирских чиновников. Скульптор давал показания против них в суде.

А еще скандальными роликами «Бандитский Новосибирск». В них он изобличал чиновников, называл конкретны имена. А в 2011-м на художника напали. Он сам составил фоторобот нападавшего.

По его мнению, нападение было связано с тем, что он не получил свой авторский гонорар в размере 20 миллионов рубелей за памятник «Моя Сибирь».

У полицейских была своя версия нападения на скульптора. Не исключено, что Григоряна могли избить хулиганы.

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ИСТОЧНИК KP.RU