2020-02-03T05:27:11+03:00
Общество

«Унизительно и обидно до слез»: женщину-инвалида не пустили в семейный центр на день рождения дочки

Помешала ее обувь на протезе
Надежда РЫЖКИНА
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В центре оказались не рады инвалидамВ центре оказались не рады инвалидамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Женщину, вынужденную носить протез на ноге, оскорбили в семейном развлекательном центре. Она хотела отметить там день рождения дочки, но в зал ее не пустили из-за того, что она не смогла разуться и ходить босиком.

— Мне не разрешили зайти на территорию в обуви и бахилах. Хотя я предложила администратору, что мне наденут на обувь хоть сто бахил, мне отказали и до смешного, предложили снять с одной ноги обувь, а на второй оставить и надеть бахилы. Это унизительно и обидно до слез, — написала женщина на сайте «Flamp.ru»

Оскорбленная мать попросила связать ее с директором, но того не оказалось на работе. Женщина искренне не понимала, почему ей нельзя просто присмотреть за дочкой, не мешая остальным.

— Я даже не собиралась перемещаться по залу, а уж тем более по аттракционам. Не советую посещать это место людям, у кого проблемы со сниманием обуви. Даже в реанимацию пропускают в обуви и бахилах, — резюмировала сибирячка.

Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировал юрист.

— Это не что иное как дискриминация по состоянию здоровья гражданина. Тем более был выход из ситуации в виде бахил. Администрация не в праве ограничивать доступ в зал кому бы то ни было. Сопровождение ребенка, по Семейному кодексу, это обязанность матери. Поскольку здесь нарушаются права потребителей, можно обратиться в Роспотребнадзор, в прокуратуру, в конечном счете — в суд и потребовать компенсацию морального вреда, — объяснил корреспонденту КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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