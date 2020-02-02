2020-02-02T13:52:01+03:00
Общество

Шла оплатить кредит: в Новосибирске пропала кондуктор с 60 тысячами рублей

Ее не видели с прошлого вторника, с того дня прошло пять дней
Анастасия САМАРЦЕВА
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Фото: «lizaalert».Фото: «lizaalert».
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В Новосибирске ведутся поиски Екатерины Кольцовой, которую последний раз видели в конце января. С тех пор близкие и знакомые ничего не слышали о женщине. В прошлый вторник, 28 января, Екатерина отправилась рано утром на работу — в Кировское троллейбусное депо. По словам ее окружения, с собой пропавшая взяла 60 тысяч, чтобы оплатить кредит.

Пока ничего не известно о том, видели ли ее коллеги. Телефон женщины отключен, Екатерина не связывалась по мобильному или через соцсети ни с кем из родных. Единственное, на ее странице в «Одноклассниках» последний визит был вчера, 1 февраля.

Фото: соцсети Екатерина Кольцовой.

Фото: соцсети Екатерина Кольцовой.

Поисковой отряд «Лиза Алерт» получил ориентировку на ее поиски. Екатерина достаточно высокая — 175 сантиметров, среднего телосложения. У нее светло-серые глаза и темные волосы. Из дома пять дней назад женщина вышла в темно-оранжевой куртке с зеленым рюкзаком.

Люди в сети пожелали родным терпения, а пропавшей — найтись живой. Правда, не обошлось без нравоучений. Некоторые посоветовали быть бдительнее с такими деньгами на руках:

— Деньги любят тишину, об их наличии никому не надо говорить, — уверенны одни.

— Кто-то из знакомых знал об этом походе в банк, — предполагают сетевые «Шерлоки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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