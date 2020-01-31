2020-01-31T10:56:15+03:00
Происшествия

«Съела йогурт и умерла»: двухлетняя девочка погибла в больнице от неизвестного диагноза

Медики до сих пор не могут понять, что стало причиной смерти ребенка
Татьяна СОЛОВОВААнна ПАШАГИНА
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Аделина умерла рано утром в больнице. Фото: личный архив.Аделина умерла рано утром в больнице. Фото: личный архив.
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Двухлетняя Аделина Кинчарова оказалась в детской больнице №1 после того, как у ней сильно заболел живот.

- До семи вечера с дочкой все было нормально – мы вместе с ней в магазин сходили и на горке покатались, - рассказала КП-Новосибирск Елена, мама ребенка. – Когда мы вернулись домой, то перед сном дочка попила йогурт - его муж купил в магазине специально для дочки.

Около восьми вечера ребенку стало плохо : у Аделины заболел живот, она не могла сходить в туалет. Потом девочку вырвало, и перепуганная мама вызвала «Скорую помощь».

- Нас привезли сначала в детскую больницу №3: там нам смерили сахар в крови и огорошили диагнозом: сказали, что у дочки диабет первого типа, сахар зашкаливает, - передает слова врачей Елена. - Но о каком диабете может идти речь, если никаких признаков заболеваний у нее не было – ни сильной жажды, ни трещин на коже?

Врачи решили отправить девочку в другую клинику - больницу №1.

- К тому моменту дочка была уже как тряпочка: она постоянно находилась у меня на руках, не могла идти, - говорит Елена. – Аделину положили в клинику, а утром мне позвонили из больницы и сказали, что дочка умерла.

В гибели ребенка мама винит врачей и тот самый йогурт:

- Я общалась с друзьями-докторами, рассказала, что случилось. Они объяснили, что если йогурт хранился неправильно, что из-за отравления у дочки произошел выброс сахара. И врачи просто не сделали процедуры, которые могли ее спасти, - еле сдерживает слезы Елена. – Но точный диагноз – почему умерла дочка – до сих пор не известен.

КП-Новосибирск выясняет все обстоятельства произошедшей трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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