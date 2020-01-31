«Съела йогурт и умерла»: двухлетняя девочка погибла в больнице от неизвестного диагноза
Двухлетняя Аделина Кинчарова оказалась в детской больнице №1 после того, как у ней сильно заболел живот.
- До семи вечера с дочкой все было нормально – мы вместе с ней в магазин сходили и на горке покатались, - рассказала КП-Новосибирск Елена, мама ребенка. – Когда мы вернулись домой, то перед сном дочка попила йогурт - его муж купил в магазине специально для дочки.
Около восьми вечера ребенку стало плохо : у Аделины заболел живот, она не могла сходить в туалет. Потом девочку вырвало, и перепуганная мама вызвала «Скорую помощь».
- Нас привезли сначала в детскую больницу №3: там нам смерили сахар в крови и огорошили диагнозом: сказали, что у дочки диабет первого типа, сахар зашкаливает, - передает слова врачей Елена. - Но о каком диабете может идти речь, если никаких признаков заболеваний у нее не было – ни сильной жажды, ни трещин на коже?
Врачи решили отправить девочку в другую клинику - больницу №1.
- К тому моменту дочка была уже как тряпочка: она постоянно находилась у меня на руках, не могла идти, - говорит Елена. – Аделину положили в клинику, а утром мне позвонили из больницы и сказали, что дочка умерла.
В гибели ребенка мама винит врачей и тот самый йогурт:
- Я общалась с друзьями-докторами, рассказала, что случилось. Они объяснили, что если йогурт хранился неправильно, что из-за отравления у дочки произошел выброс сахара. И врачи просто не сделали процедуры, которые могли ее спасти, - еле сдерживает слезы Елена. – Но точный диагноз – почему умерла дочка – до сих пор не известен.
КП-Новосибирск выясняет все обстоятельства произошедшей трагедии.
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ИСТОЧНИК KP.RU