«Выскочили в масках, ударили битой по стеклу»: вооруженные налетчики напали на инкассаторов

31 Янв. 2020 2020-01-31T04:23:00+03:00

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В Кировском районе Новосибирска двое мужчин в медицинских масках напали на машину с инкассаторами.

Все случилось вечером в четверг, 30 января возле дома № 36/1 на 13-м Бронном переулке. В это время в машине были деньги из телефонных автоматов: водитель вез их в кредитную организацию.

Все произошедшее сняла камера видеорегистратора. На кадрах видно, как инкассаторы останавливаются у магазина, один из них вышел, второй остался ждать в машине. В это время подъезжает «ВАЗ-2109». Из него выходит двое парней, один тут же ударил битой по стеклу машину.

Инкассатор не растерялся и вовремя сообразил сдать назад. Немного подумав преступники сели в машину и скрылись. В панике инкассатор докричался напарника, чтоб тот срочно сел в машину.

— Такой случай на самом деле был. К нам поступило заявление. Идет розыск молодых людей, напавших на машину с деньгами, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Налётчикам хватило ума напасть, но не довести дело до конца.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU