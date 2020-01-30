«Как заработать на снеге в Москве»: блогер Денис Путилин дал совет начинающим бизнесменам

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:20:25+03:00

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Включить мозги и начать зарабатывать деньги из ничего - советует своим подписчикам блогер из Новосибирска Денис Путилин. Он даже дает готовый «бизнес план» всем, кто готов включиться в процесс уже сейчас.

- Бери все, что сейчас в тренде. К примеру, нет снега в Москве - приди в магазин, договорись на бесплатную уборку в большом холодильнике - в обмен забирай весь снег из морозилки. А это почти целая детская горка! Привези снег на Красную площадь и фотографируй возле нее туристов. Это будет хороший заработок!

Денис Путилин считает, что начинающий инстаграмер может начать зарабатывать, даже если у него всего сотня подписчиков. Важно не количество, а качество и оригинальность контента.

- Я знаю, как и где заработать, также могу научить тебя, как заработать на Инстраграм, да и в целом, жизни. Мой слоган по жизни Bruno Путилин - «Действуй, а не жди».

Никнейм Дениса Путилина в Инстаграм - Bruno putilin_off. Здесь вы можете найти интересные советы, как заработать только с помощью креативных идей.