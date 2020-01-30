2020-01-30T08:20:25+03:00
Общество

«Как заработать на снеге в Москве»: блогер Денис Путилин дал совет начинающим бизнесменам

Денис Путилин советует начать с большого холодильника в супермаркете
Поделиться:
Фото: предоставлено Денисом Путилиным.Фото: предоставлено Денисом Путилиным.
Изменить размер текста:

Включить мозги и начать зарабатывать деньги из ничего - советует своим подписчикам блогер из Новосибирска Денис Путилин. Он даже дает готовый «бизнес план» всем, кто готов включиться в процесс уже сейчас.

- Бери все, что сейчас в тренде. К примеру, нет снега в Москве - приди в магазин, договорись на бесплатную уборку в большом холодильнике - в обмен забирай весь снег из морозилки. А это почти целая детская горка! Привези снег на Красную площадь и фотографируй возле нее туристов. Это будет хороший заработок!

Денис Путилин считает, что начинающий инстаграмер может начать зарабатывать, даже если у него всего сотня подписчиков. Важно не количество, а качество и оригинальность контента.

- Я знаю, как и где заработать, также могу научить тебя, как заработать на Инстраграм, да и в целом, жизни. Мой слоган по жизни Bruno Путилин - «Действуй, а не жди».

Никнейм Дениса Путилина в Инстаграм - Bruno putilin_off. Здесь вы можете найти интересные советы, как заработать только с помощью креативных идей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Думали, что волк: огромная серая собака перепугала сибиряков
Беременная девушка, жестоко убитая сожителем, жаловалась на побои в полицию
«Как заработать на снеге в Москве»: блогер Денис Путилин дал совет начинающим бизнесменам
Теперь Новосибирск останется без недорогого жилья
«Не мог вытащить уши»: в Новосибирске спасли кота, застрявшего в трубе водослива
Стала известна судьба пропавшего парня в светло-зеленых штанах
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
«Хочу себе такую попу!»: сибирячка в коротеньких шортиках показала откровенный танец на пляже
«Как они это сделали?»: школьницы отломали значок у дорогой иномарки
«Сильно пахло трупом»: кот, у которого от чесотки облезла кожа, умер в приюте
«Красиво дефилирует»: блондинка на каблуках, чистящая снег на автозаправке, взбудоражила соцсети
«Он несколько раз отключался»: сибирскую блогершу возмутил таксист, уснувший за рулем
«Никакой связи с войной и ветеранами»: почему сибиряки спорят о том, как надо праздновать День Победы?
«Прошу проверить на адекватность»: молодежь пожаловалась в прокуратуру на депутата из-за Элджея
«Она была доверчивой»: друзья и бывший муж рассказали об убитой беременной сибирячке
«Было страшновато»: женщина не побоялась сосульку-гиганта ради фото
Боня, мы так не договаривались! Сибирячка спасла собаку от соседей-алкоголиков, а та оказалась беременна
В Новосибирске ищут бесследно пропавшего мужчину со шрамом над губой
В мэрии пообещали вернуть ограждение, которое снесла иномарка
Новосибирский центр «Вектор» разработал две тест-системы для выявления коронавируса
«Они на детях наживаются»: сибирячка хотела увидеть дочу на страницах глянца, но ее обманули
Директора управляющей компании обвинили в хищении 6 миллионов рублей - теперь он дворник
Хочет обратно: бывший главный следователь полиции из Новосибирка подал в суд на МВД из-за увольнения
«Дедушка не пережил смерти бабушки»: в Новосибирске пенсионеров нашли мертвыми в квартире
Новосибирец добивается, чтобы спамщиков оштрафовали на 100 тысяч рублей
Депутаты не хотят пускать Элджея в Новосибирск
Ветераны проголосовали за присвоение столице Сибири звания «Новосибирск - город трудовой доблести»
Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России