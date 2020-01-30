«Не мог вытащить уши»: в Новосибирске спасли кота, застрявшего в трубе водослива

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:53:55+03:00

Он засунул туда голову, прячась от мороза, а вот обратно достать уже не смог

Изменить размер текста: A A

Новосибирские спасатели провели необычную операцию. Вечером в среду, 29 января, они выручили котика. Пушистик засунул голову в трубу водослива. Так животное проверяло, укромное ли это местечко, чтобы спрятаться от мороза. Но разведка чуть было не стоила коту жизни: обратно он голову вытащить не мог, мешали уши. К счастью, в это время мимо шла девушка Алена, которая заметила застрявшего котика.

— Шла из машины домой, увидела такую картину. Вынесли из дома одеяло, укутали кота, попытались с мамой достать, но не вышло, — рассказала КП-Новосибирск Алена. — Начала звонить всем службам, спасатели МАСС откликнулись и приехали очень быстро, кота достали.

Кота, оказавшегося в беде, увидела девушка, она вызвала спасателей. Фото: МАСС

Спасательную операцию сняли на видео. Она не заняла и минуты. Однако, кот отчаянно пытался сопротивляться, когда его доставали. После пережитого стресса девушка отвезла его в ветклинику, чтобы проверить, все ли в порядке у животного.

Сейчас сибирячка просит откликнуться хозяев животного. Сама она не может приютить кота. Пока он живет у нее в подъезде.

После того, как котика достали, девушка отвезла его в ветклинику.

— Чей кот на Полевой, 14? Был на улице, застрявший головой в трубе. Пожалуйста, напишите или позвоните 8 — 977 — 914 — 80 — 32, дома оставить не могу, — написал девушка в соцсети.

В Новосибирске спасатели достали кота из трубы водослива.Вчера вечером в 21:58 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от женщины, которая объяснила, что на ул. Полевая возле подъезда многоэтажного дома в трубе водослива застряла кошка. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

ИСТОЧНИК KP.RU