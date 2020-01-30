Стала известна судьба пропавшего парня в светло-зеленых штанах

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:26:19+03:00

В полиции сказали, что нашли парня в квартире у приятелей. Фото: ПСО «Маяк»

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В четверг, 30 января, завершились поиски пропавшего Алексея Кривошапова. Днем 21 января он ушел из дома по улице Бердышева в Советском районе и не вернулся. Утром стало известно, что с парнем все в порядке.

— Мужчина найден, жив! Где он был все это время, предстоит разобраться полицейским. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске пропавшего! — сообщили в поисково-спасательном отряде «Маяк».

В полиции корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что Алексея нашли в квартире у друзей — там он переночевал.

— Здоров, его жизни ничего не угрожает. Был ли он у друзей все дни или где-то еще, пока устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Когда сибиряк уходил из дома, то был одет серую вязаную шапку, куртка пуховик, светло-зеленые теплые штаны, черные зимние кроссовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU