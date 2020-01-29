«Ловите на голову снежок и меня»: новосибирцев удивил дворник, счищающий снег с крыши без страховки

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:06:54+03:00

Высота в пять этажей не испугала рабочего

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Жители одного из домов по улице Красный проспект заметили необычного дворника с лопатой. Он счищал снег не с тротуаров, а с крыши, причем без страховки.

— Это дом №28 по Красному проспекту. Как насчет техники безопасности? Не, не слышал! — написал очевидец. — Ловите, люди, снежок.

Из окна соседней многоэтажки он снял на видео отважного рабочего и опубликовал ролик в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Подписчики паблика посчитали безумием поступок дворника. Люди убеждены, что ограждение у крыши хоть и по пояс мужчине, но вряд ли убережет от падения вниз.

— Я тоже три года назад думал, что бессмертный, но нет, навернулся с крыши, переломался, три месяца больничного.

— А мой знакомый так погиб!

К слову, нашлись и те, кто разглядел страховочный трос, прикрепленный к перекладине. Но на видео его совсем не видно.

Дворник решил пощекотать себе нервы, почистив снег с крыши без страховки.

ИСТОЧНИК KP.RU