«Жесть, конечно»: сибирячка обнаружила в коробке с соком мерзкую вещь

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:44:36+03:00

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Жительница Новосибирска на днях купила в супермаркете своему ребенку мультифруктовый сок. На следующее утро она открыла пачку, но заметила неприятный запах. Когда сибирячка вскрыла упаковку, то увидела внутри плесень. Она наросла толстой «шапочкой» прямо на жидкости.

— Жесть конечно. Может стоит проверить условия хранения соков? — написала женщина в группе «ЧС54 | Новосибирск», где опубликовала свою находку.

На пачке было указано, что продукт хранится 12 месяцев с даты изготовления, то есть, до сентября 2020 года.

Подписчики паблика поддержали женщину, объяснив конфуз, нарушениями на производстве соков:

— Во всех соках в тетрапаках такое может быть, попала бактерия. Хорошо, что заметили.

— Кто работал при разливе соков, тот их не покупает и никому не советует. Там чего только нет. И в грязную упаковку разливают. Сейчас же ничего не проверяют.

Юрист Константин Зиновьев отметил, что если покупатель купил некачественный продукт, его должны обменять не аналогичный либо вернуть деньги.

К слову, производитель довольно быстро отреагировал на негативный отзыв и попросил не выбрасывать сок, а отправить его на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU