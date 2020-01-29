«Она кормит и своих, и чужих»: под Новосибирском нашли бездомную собаку со стаей щенков

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:26:09+03:00

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Возле Каинска под трубами теплотрассы обосновалась собака со щенками. Она растит своих семерых и еще четырех подброшенных. Щеночки уже подросли, сами кушают, бегают и тявкают. Вот только живут на морозе и питаются тем, что им подают добрые люди.

— Возле гаражей жила бездомная собака. Она еще летом прибилась к этому месту, когда настала зима, пришла к теплотрассе, где теплее. Несколько месяцев назад она ощенилась семерых родила. Люди ходили к гаражам, подкармливали их. Я тоже давал им поесть, а потом решил: схожу посмотрю, что там. И увидел, что там свора из одиннадцати собак. Четыре еще новенькие, светленькие. И выглядят помладше, чем другие, на вид месяца полтора, — рассказал местный житель по имени Алексей.

Понаблюдав за собаками, Алексей понял, что дальше так продолжаться не может. Он решил сам заняться щенками: разместил пост в группе «Новости дня Каинск, Барабинск» и попросил связаться с ним, если кому-нибудь понадобится маленький друг или будущий сторож в дом.

— Если их не раздать, они погибнут. Или разбредутся кто куда, собьются в стаи. Зачем нам бродячие собаки? А в частном доме они всегда нужны, — пояснил Алексей.

Если вам нужен четвероногий друг, просьба звонить по телефону 8-913-773-30-77.

ИСТОЧНИК KP.RU