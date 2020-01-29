2020-01-29T10:23:41+03:00
Общество

«Хотели угнать автомобиль»: новосибирские пранкеры разыграли прохожего и полицейских

Это получилось случайно, а вот объяснения давать пришлось по-настоящему
Ульяна ДЖАНКОВА
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Полицейские восприняли шутку пранкеров всерьез. Фото: стоп-кадрПолицейские восприняли шутку пранкеров всерьез. Фото: стоп-кадр
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В Инстаграме появился ролик новосибирских пранков Ильи и Миши. Парни разыграли прохожих. Но что-то пошло не так: в шутку вмешались полицейские, настоящие.

По сценарию розыгрыша водитель «Жигулей» просит прохожего посмотреть за машиной, якобы у него авто не закрывается, а мужчине срочно нужно в аптеку. Помочь соглашается молодой человек. Вдруг к машине подходит незнакомец в очках и пытается сесть за руль.

Когда парень говорит, что это ж не его машина и что он делает, псевдограбитель заявляет, якобы это его авто. Вдруг парень, которого попросили присмотреть за тачкой, резко убегает.

Из аптеки выбегает владелец жигулей и предлагает парня догнать, чтобы рассказать ему про розыгрыш, но не успели шутники сесть в «Жигули», как навстречу им прибежали сразу трое полицейских: их на помощь позвал сообразительный парень.

Далее мужчинам сказали прекратить съемку и объяснить, что происходит.

Новосибирские пранкеры разыграли полицейских.

— Ребята, у нас выходит новый пранк, там вы реально сможете от души посмеяться, обязательно посмотрите его до конца, такого исхода событий не ожидал никто, — у себя в аккаунте проанонсировали ролик шутники.

Под роликом подписчики оставили около 500 комментариев. Новосибирцев позабавило видео и смекалка парня, над которым пошутили.

— Молодец парен, оказался оперативнее вас, до конца боролся за тачку!

Как рассказали пранкеры КП-Новосибирск, на самом деле парень испугался, что его хотят развести на деньги: владелец авто придет, спросит, где машина, потребует деньги. Парень побежал за владельцем машины, но забыл, в какой из магазинов рядом он зашел, а тут увидел полицейских, которые во всем разобрались.

В Новосибирске пранкеры случайно разыграли полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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