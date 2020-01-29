2020-01-29T09:12:07+03:00
Общество

«Мама кормит, а папа нянчится»: в новосибирском зоопарке у тамаринов появилась тройня

Маме сложно со всеми управится, поэтому одного малыша забрали
Надежда РЫЖКИНА
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Тройня - большая редкость для тамаринов. Фото: Новосибирский зоопаркТройня - большая редкость для тамаринов. Фото: Новосибирский зоопарк
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В новосибирском зоопарке на днях произошло чудо. В семье императорских тамаринов родилось трое малышей. Чаще всего тамарины рожают одного или двух, тройни для этих обезьянок — большая редкость. И большие хлопоты — совсем как у людей.

Но пока мама и папа тамарины занимаются только двумя малышами. Мама кормит их каждые два часа, а отец носит на себе.

Пока родители заботятся только о двух малышах, но скоро к ним вернётся третий. Фото: Новосибирский зоопарк

Пока родители заботятся только о двух малышах, но скоро к ним вернётся третий. Фото: Новосибирский зоопарк

— Понаблюдав несколько дней за самкой и детенышами, ветеринары решили забрать одного малыша на искусственное вскармливание, — сообщили сотрудники новосибирского зоопарка.

Детеныша пока кормят из пипетки специальной смесью. В росте и развитии от своих сверстников он не отстает. Когда он подрастет, его обязательно вернут в семью.

Императорский тамарин — один из самых известных видов игрунковых. Они знамениты своими белыми «усами». В Новосибирском зоопарке императорские тамарины живут с 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Мама кормит, а папа нянчится»: в новосибирском зоопарке у тамаринов появилась тройня
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