Блогер Денис Путилин заставил раздеться москвичей

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:49:12+03:00

Люди выстроились в очередь, чтобы скинуть с себя одежду

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Блогер Денис Путилин еще летом заставил раздеться прохожих на улице Никольская в Москве. В интернете до сих пор можно найти фото, как люди скидывают с себя вещи, чтобы поучаствовать в своеобразном марафоне. Суть его проста: надо снять с себя вещь и кинуть ее на четыре метра вперед, затем снять вторую вещь и уже ею попасть в первую.

Народ сначала разувался, а потом в азарте раздевался. Фото: предоставлено Денисом Путилиным.

Если меткость человека не подводила, то Денис обещал ему лайк под фото в Инстаграме. Кто бы мог подумать, что выстроится целая очередь! Блогер такой ажиотаж объясняет так: - В наше время очень важен статус человека в Инстаграме, кто его лайкнул, кто на него подписан и так далее, - рассказал «КП» Путилин, которого можно найти в Инстаграме под никами bruno_0ff и putilin_off. - А я понял, что на этом просто можно сделать хороший пиар себе, подписчики эту затею оценили. Одним словом, мир катится в инста-иллюзию.

А вы поучаствовали в такой акции за «лайк»? Фото: предоставлено Денисом Путилиным.

Денис Путилин славится громкими акциями, неоднозначными высказываниями, но сам о себе говорит, что прославился и набрал армию фанатов «добрыми делами».