«Повезло, что в снег»: девушка на дорогом джипе врезалась в сугроб
В среду утром, 29 января, на улице Жуковского возле остановки «ж/м Ботанический» девушка на джипе не справилась с управлением и врезалась в сугроб. Сибирячка не пострадал. Водители, которые ехали мимо, сфотографировали аварию и опубликовали снимок в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
По мнению подписчиков паблика, снег уберег девушку от серьезных последствий.
— Если б не было сугроба, еще неизвестно куда б улетела. Лучше в снег, чем в кого-то.
Спасатели МЧС напоминают о том, что из-за непогоды на дорогах города и трассах под Новосибирском сложная обстановка. Из-за постоянных осадков и ветра плохая видимость и гололед.
Уже с самого утра в Новосибирске 9-балльные «пробки». Движение машин затруднено, потому что всю ночь снова шел снег.
— Необходимо воздержаться от поездок. Если в дороге у вас возникли проблемы, незамедлительно звоните на единый телефон пожарных и спасателей — 101 (набор осуществляется с мобильного, и со стационарного телефонов). Также можно позвонить 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб, — сообщают в МЧС по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU