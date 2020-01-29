2020-01-29T05:15:20+03:00
Общество

«Повезло, что в снег»: девушка на дорогом джипе врезалась в сугроб

Сибирячка не справилась с управлением на заснеженной дороге
Надежда РЫЖКИНА
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Снег оказался даже к месту.Снег оказался даже к месту.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В среду утром, 29 января, на улице Жуковского возле остановки «ж/м Ботанический» девушка на джипе не справилась с управлением и врезалась в сугроб. Сибирячка не пострадал. Водители, которые ехали мимо, сфотографировали аварию и опубликовали снимок в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

По мнению подписчиков паблика, снег уберег девушку от серьезных последствий.

— Если б не было сугроба, еще неизвестно куда б улетела. Лучше в снег, чем в кого-то.

Спасатели МЧС напоминают о том, что из-за непогоды на дорогах города и трассах под Новосибирском сложная обстановка. Из-за постоянных осадков и ветра плохая видимость и гололед.

Уже с самого утра в Новосибирске 9-балльные «пробки». Движение машин затруднено, потому что всю ночь снова шел снег.

— Необходимо воздержаться от поездок. Если в дороге у вас возникли проблемы, незамедлительно звоните на единый телефон пожарных и спасателей — 101 (набор осуществляется с мобильного, и со стационарного телефонов). Также можно позвонить 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб, — сообщают в МЧС по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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