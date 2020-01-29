«Смотришь в небо и никаких забот»: новосибирцев рассмешил мальчик на плюшке, которого в центре города волокла мама

29 Янв. 2020 2020-01-29T04:45:30+03:00

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В Новосибирске на площади Калинина среди толпы людей прохожие заметили маму, которая тащила за собой плюшку с сыном. Мальчик разлегся на резиновых санях, вытянул ноги, откинул голову назад, и мечтательно смотрел в небо. Судя по довольному лицу мальчишки, он в тот момент был как никогда счастлив. Чего не скажешь о маме. Видно, было, что ноша дается ей нелегко. Прохожих позабавила ситуация, и они сняли маму с сыном на плюшке на видео.

— Транспортировка детей по-новосибирски, — подписали ролик в группе «Полезный Новосибирск».

Подписчики паблика отметили, что завидуют мальчику на плюшке.

— Кайфовое же состояние, когда тебя катят, а ты пялишься в небосвод и никаких забот. Я сейчас также прокатилась бы. Вчера видела похожее, только ребенок еще мороженое ел. Лишь б через дорогу так не потащила.

Нашлись и те, кто посочувствовал маме.

— Мама такая тянет грустная, еле живая от всех забот.

Новосибирцев рассмешила мама, которая в центре города тащила сына на плюшке.

ИСТОЧНИК KP.RU