2020-01-29T04:38:02+03:00
Общество

«В пустые ворота не попал»: новосибцев возмутила игра ХК «Сибири» с рижским «Динамо»

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу сибиряков, но победа далась нелегко
Надежда РЫЖКИНА
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Наши хоккеисты вырвали победу ближе к концу матча. Фото: ХК «Сибирь»Наши хоккеисты вырвали победу ближе к концу матча. Фото: ХК «Сибирь»
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Хорошие новости для фанатов новосибирской команды. В очередном матче Континентальной хоккейной лиги ХК «Сибирь» встретилась с рижским «Динамо». В упорном противостоянии хоккеисты «Сибири» победили латвийцев со счетом 1:0.

Матч начался в 00:30 по новосибирскому времени. Игра шла напряженно: за два первых периода ни одна из команд не сумел забить шайбу в ворота противника. Единственную шайбу, которая и определила исход игры, забил игрок «Сибири» Александр Шаров.

Что интересно, мнения новосибирцев об игре разделились. Пока одни радовались победе, другие назвали игру незрелищной. Особенно их огорчил счет, и то, что в конце игры Шаров не смог забить гол в пустые ворота.

— Красавчики!

— Я посмотрел самый скучный матч в моей жизни.

— Матч, как резина. Но победой доволен. «Сибирь», Новосибирск с вами, сил вам и побед!!! — делились впечатлениями болельщики.

Следующий матч состоится 1 февраля, где наши хоккеисты на домашней арене встретятся с минским «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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