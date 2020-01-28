Вы их точно знаете: в Новосибирске откроется выставка с портретами великих сибиряков

28 Янв. 2020 2020-01-28T23:59:45+03:00

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Портреты великих жителей Новосибирска появятся в Сибирской мемориальной картинной галерее. Известно, что картины, являющиеся частью проекта «100 портретов выдающихся людей Новониколаевска — Новосибирска» готовят к размещению в Доме быта.

— Ранее, авторы худпроекта «100 портретов выдающихся людей Новониколаевска — Новосибирска» писали письма мэру города, в которых просили организовать для уникальных картин постоянную экспозицию. На это художникам ответили, что, в таком случае, работы нужно передать на баланс МБУК «Сибирская мемориальная картинная галерея «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», после чего их можно будет на постоянной основе разместить в здании Дома быта, где, к слову, расположен департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, — сообщает издание ЧС-ИНФО.

Стоит отметить, что более ста портретов выдающихся новосибирцев известные художники нашего города написали несколько лет назад. Среди тех, кто оказался увековечен на холсте были маршал Покрышкин, академик Лаврентьев, кардиохирург Мешалкин, дирижер Кац и многие другие.

Директор Мемориальной галереи Наталья Сергеева сообщает о том, что передача данных экспонатов уже завершена и сейчас их готовят к размещению в зале.

ИСТОЧНИК KP.RU