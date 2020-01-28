2020-01-29T00:28:14+03:00
Общество

Работают меньше всех: сибиряки оказались главными лентяями в стране

У жителей Сибири зафиксировано наименьшее среднее количество рабочих часов в неделю
Алена КУЛЕШОВА
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Росстат опубликовал данные о том, жители каких российских областей трудятся больше всего.Росстат опубликовал данные о том, жители каких российских областей трудятся больше всего.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Росстат опубликовал данные о том, жители каких российских областей трудятся больше всего.На первом месте в данной статистике оказалась Калининградская область — там люди работают в среднем по 39,2 часа в неделю.

— Далее, в первой четверке трудолюбивых россиян оказались жители Еврейской автономной области с цифрой 39,1, Рязанская область, где количество рабочих часов составляет ровно 39 и Воронежская область, с таким же показателем: 39 рабочих часов в неделю, — сообщает издание NEWS.ru

А вот меньше всего в неделю работают жители Республики Алтай — у них за семь дней набирается 33 рабочих часа, Ненецкого автономного округа — 33,1 рабочий час, а также жители Мурманской области с показателем 33, 6 часов.

В целом, жители нашей страны работают по 37, 1 часов в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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