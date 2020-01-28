«Суровые сибирские пробки»: колона военной техники застряла под Новосибирском из-за аварии с БМП

28 Янв. 2020 2020-01-28T22:58:24+03:00

Под Новосибирском образовалась пробка из военной техники. Фото: кадр из видео

Нестандартное ДТП случилось на дороге между Кольцово и Академгородком

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В Новосибирске пробки — не редкость, но та, которая собралась сегодня, 28 января, из-за аварии на дороге между Кольцово и Академгородком оказалась весьма оригинальной: она состояла из военной техники. Информация об этом появилась в соцсетях.

— На этой дороге ДТП произошло с «ГАЗелью» и БМП. Колона военной техники ехала по кювету рядом с трассой, и в момент пересечения с второстепенной дорогой, одна из боевых машин столкнулась с грузовиком, — цитирует слова очевидцев паблик «АСТ-54» Вконтакте. — Столь необычная авария остановила движение военной колонны. Там работали сотрудники ДПС.

В комментариях под постом многие сибиряки не смогли удержаться от иронии по этому поводу. Некоторые предположили, что военная техника просто выезжала на учения, которые закончились для них таким неприятным инцидентом:

— Суровые сибирские пробки, в них стоят даже БМП.

— Видимо, учения были.

— Такое могло произойти только у нас, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757410" frameborder="0"></iframe> Колона военной техники застряла под Новосибирском из-за аварии с БМП.

ИСТОЧНИК KP.RU