«Суровые сибирские пробки»: колона военной техники застряла под Новосибирском из-за аварии с БМП
В Новосибирске пробки — не редкость, но та, которая собралась сегодня, 28 января, из-за аварии на дороге между Кольцово и Академгородком оказалась весьма оригинальной: она состояла из военной техники. Информация об этом появилась в соцсетях.
— На этой дороге ДТП произошло с «ГАЗелью» и БМП. Колона военной техники ехала по кювету рядом с трассой, и в момент пересечения с второстепенной дорогой, одна из боевых машин столкнулась с грузовиком, — цитирует слова очевидцев паблик «АСТ-54» Вконтакте. — Столь необычная авария остановила движение военной колонны. Там работали сотрудники ДПС.
В комментариях под постом многие сибиряки не смогли удержаться от иронии по этому поводу. Некоторые предположили, что военная техника просто выезжала на учения, которые закончились для них таким неприятным инцидентом:
— Суровые сибирские пробки, в них стоят даже БМП.
— Видимо, учения были.
— Такое могло произойти только у нас, — пишут люди.
Колона военной техники застряла под Новосибирском из-за аварии с БМП.
ИСТОЧНИК KP.RU