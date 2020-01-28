«Профессия модная, а работать некому»: в стране не хватает программистов

28 Янв. 2020 2020-01-28T21:31:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В настоящее время, в нашей стране, присутствует острая нехватка программистов и специалистов-аналитиков, которые могли бы вести проекты, развивающие цифровой бизнес в целом. Об этом сообщает общественный уполномоченный по цифровым технологиям в Москве Сергей Козарезов.

Омбудсмен уверяет, что подобный дефицит на рынке труда связан, в первую очередь, с политикой действий крупных финансовых структур и корпораций, которые привлекают в свои ряды лучших специалистов. Это оказывает прямое влияние на то, какими темпами развивается цифровизация в стране.

— Сейчас большинство специалистов работают в подобных крупных компаниях. Это приводит к тому, что в этой модной профессии просто некому работать. Сегодня зарплата таких специалистов начинается от 250 тысяч рублей на руки, то есть на деле выходит 350-400 тысяч рублей «грязными». А дальше — еще выше. За начинающими специалистами фирмы следят и помогают им вырасти. И как только junior начинает проявлять свои способности в какой-нибудь маленькой компании-разработчике, ему предлагает место один из лидеров рынка, — цитирует слова Сергея Козарезова издание NEWS.ru.

Кроме того, российские вузы не имеют необходимой технической базы, чтобы иметь возможность обучать специалистов в цифровой сфере. Еще в марте прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что цифровизация экономики России позволит обеспечить около 4,5% прироста ВВП в ближайшие пять-шесть лет. Но, судя по данным Счетной палаты, объем расходов на нацпроект «Цифровая экономика» составил всего 53,6%. Да и темпы его реализации, по мнению экспертов, оставляли желать лучшего.

Специалисты утверждают, что цифровые технологии должны значительно уменьшить затраты и создать новые продукты и сервисы, интегрируя их в различные отрасли хозяйства России. О необходимости построения новой экономической модели также не раз говорили первые лица государства — бывший премьер Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU